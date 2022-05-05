بعد انفصاله عن ياسمين صبري.. أول تعليق من أحمد أبو هشيمة هذا ما قاله (صورة)

في أول تعليق له بعد تداول أخبار انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، وحذفها صورهما من على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء متابعته، كتب رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، قائلا: "أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم".

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وتم تداول أنباء تؤكد انفصال أبو هشيمة عن ياسمين بعد زواج دام أكثر من عامين.

وكانت مصادر مقربة من الزوجين قد كشفت في تصريحات صحافية، صحة الأخبار المتداولة عن انفصال الزوجين، وأن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر.

وترددت أخبار أن الانفصال تم بسبب إصرار ياسمين على العودة إلى العمل الفني بعد غياب عن الشاشة طوال فترة زواجها منذ آخر أعمالها مسلسل فرصة تانية عام 2020، في حين أن أبو هشيمة كان رافضاً للأمر وهو ما أشعل الخلافات بينهما وكان قرار الانفصال.

وكانت ياسمين قد أعلنت منذ أيام قليلة عودتها للدراما من جديد بعد غياب دام لفترة طويلة عن التلفزيون، حيث أعلنت مشاركتها في مسلسل يحمل اسم "الشادر" مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية، كما أعلنت مشاركتها الفنان أحمد عز في فيلمه الجديد "صقر المحروسة" ويدور الفيلم في إطار تاريخي حول إحدى الشخصيات التاريخية، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال شهر تموز المقبل.