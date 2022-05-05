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فنون ومشاهير

السجن 16 عاما لمغني راب قتل مشردا في نيويورك

Lebanon 24
05-05-2022 | 11:00
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حكمت محكمة ولاية نيويورك على مغني الراب "ذي كيد كريول"، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة الراب الشهيرة "غراندماستر فلاش أند ذي فوريوس فايف"، بالسجن 16 عاماً لأنه قتل الرجل المشرد طعنا.

وكانت المحكمة دانت في السادس من أبريل الماضي مغني الراب ذي كيد كرويل، واسمه الحقيقي ناثانيال غلوفر، بارتكاب جريمة قتل غير متعمد من الدرجة الأولى، لكنها تأخذ بوجود نية للقتل عن سابق ترصّد، بحسب ما أفادت فرانس برس.
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واتُهم المغني، البالغ من العمر 62 عاما، بطعن المشرّد جون جولي، وعمره 55 عاما، مرتين بخنجر وسط أحد شوارع حي ميدتاون في مانهاتن، بعد شجار لفظي وقع بينهما.

 وتشكلت فرقة غراندماستر فلاش أند ذي فوريوس فايف في حي برونكس في سبعينات القرن العشرين عندما كانت موسيقى الهيب هوب لا تزال في مراحلها الأولى.

وكان غلوفر أو "ذي كيد كريول"، هو أحد مغني الراب الخمسة الذين عملوا مع منسق الأسطوانات غراندماستر فلاش في الفرقة التي تعتبر رائدة في مجال موسيقى الراب.
المصدر: سكاي نيوز
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