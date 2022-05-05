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رئيس البرازيل يرد بانفعال على ديكابريو: "من الأفضل أن يخرس"

Lebanon 24
05-05-2022 | 16:00
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سارع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إلى الرد بـ"انفعال" على نجم السينما الأميركي، ليوناردو ديكابريو، إثر حديث الأخير عن ضرورة المحافظة على غابات الأمازون في ظل تداعيات التغير المناخي.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن بولسونارو قال في كلمة لأنصاره أمام القصر الرئاسي "ألفورادا"، إنه من الأفضل أن "يخرس ديكابريو".
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ويتهم نشطاء البيئة، الرئيس البرازيلي المحسوب على اليمين، بعدم الاكتراث لأمور المناخ، قائلين إن الوضع في غابات الأمازون يزداد سوءا منذ وصوله إلى السلطة.

ورد بولسونارو بالقول إنه على ديكابريو أن يعرف أن رئيس منظمة التجارة العالمية نفسه يؤكد ويقر أن العالم سيجوع لولا أعمال الزراعة البرازيلية.

وأضاف "من الأفضل أن يخرس (ديكابريو) عوض أن يقول هذا الهراء".

ويقول خبراء إن الزراعة في الأمازون هي ثاني أسباب الضرر الذي يلحق بتلك الغابات، لأنها تؤدي إلى تآكل التربة ووقوع ترسب في الأنهار، إلى جانب استخدام أسمدة كيماوية مضرة.

وجاء الرد من الرئيس البرازيلي بعد سلسلة تغريدات من النجم الأميركي دعا فيها الشباب البرازيلي إلى التسجيل من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات أكتوبر المقبل.

وكتب ديكابريو أن البرازيل موطن لغابة الأمازون وأنظمة بيئية أخرى ذات دور حاسم بالنسبة لتغير المناخ "ما يحصل هناك مهم بالنسبة لنا جميعا".

وشدد على أن دور الشباب محوري في السير نحو "كوكب صحي"، بحسب تعبيره، ثم شجع الشباب على التسجيل، في إشارة إلى ضرورة تصويتهم لمرشحين يناصرون البيئة وحماية الأمازون.
المصدر: سكاي نيوز
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