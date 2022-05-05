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فنون ومشاهير
بعد قضائه أكثر من ثلاثة أشهر في المستشفى... هذه تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير
Lebanon 24
05-05-2022
|
09:04
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خرج الفنان الكبير سمير صبري من مستشفى الجلاء العسكري بعد مكوثه فيه لأكثر من ثلاثة أشهر، بعدما أكد الأطباء استقرار حالته الصحية وعدم حاجته للخضوع إلى جراحة.
وكشفت مديرة أعمال صبري عن آخر تطورات حالته الصحية، حيث أكدت في تصريحات صحافية أن صحته تحسّنت وغادر المستشفى أمس، بعد بقائه فيه لفترة طويلة لتلقي العلاج، مشيرةً أنه سيتبع بروتوكول العلاج الذي أوصاه به الطبيب المعالج في المنزل.
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وفي جانب آخر، كان من المقرر أن يخضع سمير صبري لجراحة دقيقة في القلب منذ فترة قصيرة، إذ تعرّض لأزمة صحية أدت إلى دخوله قسم العناية المركزة.
المصدر: لها
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