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فنون ومشاهير

لقطة مؤثرة بين راغب علامة وابنه.. شاهدوا ماذا فعل الأخير على المسرح (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2022 | 03:05
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مؤثر جمع الفنان راغب علامة بإبنه خالد.

 
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وخلال حفل عيد الفطر الذي أحياه راغب في دبي، كان لافتاً تدخل ابنه خالد الذي كان من بين الحضور من اجل مساعدة والده في مسح عرقه.

 

والتقط عدد كبير من الجمهور الذي كان حاضراً بهواتفهم النقالة هذا المشهد بين راغب وابنه وتداولوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثنين على العلاقة الجميلة بينهما.

 
المصدر: الجديد
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