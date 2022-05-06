خلاف وتضارب في حفل محمد رمضان بالسعودية.. وفيديو يوثق ما حصل!

تخلل الحفل الذي أحياه الفنان المصري محمد رمضان في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وافتتاح حفلات موسم جدّة 2022، معارك عنيفة بين الجمهور حيث اشتبكت مجموعة من الشباب مع بعضها البعض أثناء الحفل، وتمكن منظّموه من الفصل بينهم وإنهاء المشكل.

مضاربة في حفل محمد رمضان بموسم جدة pic.twitter.com/OnhJexsBCU

— Eman Salman (@EmanSal11848242) May 4, 2022 Advertisement

وقدّم رمضان في الحفل عدداً من أغانيه الشهيرة، منها "نمبر وان" و"الملك" و"مافيا"، ووصلت أسعار التذاكر إلى 58 ريالاً سعودياً، وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي للحفل، بما يقدّر بحوالى 258 جنيهاً مصرياً.

يُذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، ببطولة مسلسل "المشوار"، الى جانب الفنانة دينا الشربيني، وتدور أحداثه حول "ماهر" الذي يضطر لترك البلد رفقة زوجته "ورد" وابنه "رحيم" هرباً من رجل الأعمال وتاجر الآثار "وجيه" ويستقر عند خالته في منطقة المكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سرّه الكبير عن أعين الناس.