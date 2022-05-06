Advertisement

فنون ومشاهير

قُبلة أحلام لفنان شهير تُحدث ضجة على مواقع التواصل.. والمتابعون: وين زوجها؟ (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-949383-637874317868292405.png
Doc-P-949383-637874317868292405.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تصدرت قبلة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد للفنانة الاماراتية احلام التريند خلال الساعات الماضية.

 

فقد اعاد المتابعون تداول مقطع فيديو من اجتماع الفنانين في حفل "جلسات العاذرية" ضمن حفلات موسم الرياض في شهر شباط الماضي، ظهرا فيه وهما يلتقيان في الكواليس.

 

وكان لافتا اقترابهما من بعضهما للسلام، إذ حرصت احلام على تقبيل عبدالله على جبينه وهو قبلها على رقبتها كما ظهر في الفيديو.

 

Advertisement
 

وتفاعل العديد من المتابعين مع هذه اللقطة لأحلام والرويشد، وكان من التعليقات "قسم بالله قلة حياء ومسخرة"، "وهو شنو باس"، "وين مبارك"، "زوج احلام وينه".

 

المصدر: الجديد
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2022-05-06
05:00 | 2022-05-06
04:00 | 2022-05-06
03:05 | 2022-05-06
02:18 | 2022-05-06
00:42 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website