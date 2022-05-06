قُبلة أحلام لفنان شهير تُحدث ضجة على مواقع التواصل.. والمتابعون: وين زوجها؟ (فيديو)

تصدرت قبلة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد للفنانة الاماراتية احلام التريند خلال الساعات الماضية.

فقد اعاد المتابعون تداول مقطع فيديو من اجتماع الفنانين في حفل "جلسات العاذرية" ضمن حفلات موسم الرياض في شهر شباط الماضي، ظهرا فيه وهما يلتقيان في الكواليس.

وكان لافتا اقترابهما من بعضهما للسلام، إذ حرصت احلام على تقبيل عبدالله على جبينه وهو قبلها على رقبتها كما ظهر في الفيديو.

عبدالله الرويشد يُقبل احلام ويتغزل .. 😳 pic.twitter.com/6oW2CiFSZt — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 5, 2022 Advertisement

وتفاعل العديد من المتابعين مع هذه اللقطة لأحلام والرويشد، وكان من التعليقات "قسم بالله قلة حياء ومسخرة"، "وهو شنو باس"، "وين مبارك"، "زوج احلام وينه".