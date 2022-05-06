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فنون ومشاهير

ماغي بو غصن تحسم مصير "للموت 3"... هذا ما قالته (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2022 | 11:00
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رأت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن أن مسلسل “للموت٢” تخطت أصداؤه حدود الوطن العربي ووصلت إلى العالمية بحيث احتل المرتبة الأولى وتصدّر “الترند” وتابعه الجمهور مترجماً في العديد من دول العالم، وهو ما لم يشهده أي مسلسل لبناني أو عربي مشترك، خاصة بوجود الممثل محمد الأحمد في العمل.
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وأشارت ماغي في لقاء مع برنامج "إي تي بالعربي" الى أن المسؤولية، بعد الأرقام التي سجّلها “للموت” والنجاح الذي حققه، أصبحت كبيرة، فهذه المرة الأولى التي تشعر فيها بهذا الثقل.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك جزء ثالث من "للموت"، أجابت ماغي بو غصن بحسم: "لأ … لهلأ لأ"، مؤكدة أن فريق العمل لم يناقش الفكرة حتى اللحظة.
المصدر: لها

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