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فنون ومشاهير

جوني ديب يتّهم أمبر هيرد بخيانته مع هذا الممثل الشهير (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2022 | 16:00
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كشفت النجمة الأميركية أمبر هيرد أن زوجها السابق ومواطنها النجم جوني ديب اتهمها بخيانته مع الممثل جيمس فرانكو.

وقالت هيرد في اليوم الذي تلى إدلائها بشهادتها أمام محكمة فيرفاكس بولاية فرجينيا الأميركية، أمس الخميس إن ديب ألقى بمكعبات الثلج والأواني عليها، بعدما اتهمها بخيانته مع فرانكو، أثناء تصويرهما فيلم The Adderall Diaries الذي تم إصداره باسم True Deception في العام التالي.
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وأوضحت أمبر هيرد أن الحادثة وقعت بسبب حالة عنف انتابت ديب خلال توجّههما مع أصدقائه وفريق الأمن على متن طائرة خاصة في أيار عام 2014 من بوسطن إلى لوس أنجليس. وأضافت أن ديب الذي "تفوح منه رائحة الحشيش والكحول"، ركلها وصفعها ووصفها بالـ"عاهرة" أمام الجميع. وردّد أوصافاً جنسية صريحة مؤكداً أنها تستحقها.
المصدر: لها
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