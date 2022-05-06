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فنون ومشاهير

بملايين الدولارات وفيلا وسيارات ومجوهرات... هذه قيمة طلاق ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة (صورة)

Lebanon 24
06-05-2022 | 23:00
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نشر المأذون الشرعي المصري، مصطفى صالح، منشورا، كشف فيه أنّ طلاق الممثلة ياسمين صبري من رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، كلّف 296 مليون جنيه، أي ما يعادل أكثر من 16 مليون دولار.

وكتب قائلا: "إنفصال أحمد أبو هشيمه عن ياسمين صبري تكلفته 296 مليون جنيه، ومؤخر 15 مليون جنية وفيلا بالتجمع بـ 77 مليون و2 سيارة بـ 12 مليون ومجوهرات بـ 138 مليون جنية وشقة بالدور الرابع بالشيخ زايد بـ 54 مليون بمحتوياتها... أرقام فلكية يدفعونها حتى لو مش حقيقية بهذا الحجم بينما ملايين المسلمين يبيتون بلا عشاء".
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المصدر: فوشيا
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