أول ظهور لياسمين صبري بعد طلاقها من أبو هشيمة (صورة)

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ضجة كبرى أحدثتها الأنباء الخاصة بطلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، بعد أكثر من عامين من زواجهما.ياسمين صبري من جانبها لم تعلق على تلك الأنباء أو تتحدث عنها، ما يؤكد وقوعها بشكل رسمي، خاصة أنه جرى تسريبها لوسائل الإعلام من قبل مصادر مقربة من الثنائي.ظهرت الفنانة المصرية في صور عقب تعاقدها على بطولة مسلسل يحمل اسم "الشادر" في أول ظهور لها عقب الأنباء الخاصة بالطلاق.وصور جمعتها بزميلها أشرف عبد الباقي والمخرج سامح عبد العزيز ومنتجة العمل، بعد أن تعاقدت على المشاركة في بطولة العمل المكون من 15 حلقة.المسلسل يجري تصويره خلال الفترة المقبلة، ويعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، ويشهد عودة ياسمين صبري للتمثيل بعد غياب لم تعتد عليه لفترة طويلة.