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فنون ومشاهير
كارين رزق الله بالشعر الطويل... وماذا تُحضّر لجمهورها؟ (صورة)
Lebanon 24
07-05-2022
|
04:00
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نشرت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، شوّقت فيها متابعيها من كواليس تصوير عملها الجديد. وقد اعتمدت تسريحة الشعر الطويل.
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