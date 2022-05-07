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فنون ومشاهير

كارين رزق الله بالشعر الطويل... وماذا تُحضّر لجمهورها؟ (صورة)

Lebanon 24
07-05-2022 | 04:00
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نشرت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، شوّقت فيها متابعيها من كواليس تصوير عملها الجديد. وقد اعتمدت تسريحة الشعر الطويل.
 
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كارين رزق الله

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