كارين رزق الله بالشعر الطويل... وماذا تُحضّر لجمهورها؟ (صورة)

نشرت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، شوّقت فيها متابعيها من كواليس تصوير عملها الجديد. وقد اعتمدت تسريحة الشعر الطويل.

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