بعد انفصاله عن ياسمين صبري.. ما حقيقة خطوبة أحمد أبو هشيمة ومي عز الدين؟

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جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية تسبب فيه منشور على الحساب الشخصي للناقدة ماجدة خير الله على "فيسبوك" أعلن من خلاله عن خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة مي عز الدين، بعد ساعات من إعلان انفصال أبو هشيمة عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.وجاء في المنشور: "أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين ألف مبروك يا حبيبتى، اشترطى على الأقل ٥٠٠ مليون جنيه في سنتين، لتأمين مستقبلك يا روحى، ونصيحة لأى بنت أما تتجوزى، اتجوزي اللى بيشرب قهوه وعنده عروق ومعضل".وفي أول تعليق لها على ذلك المنشور كشفت خيرالله، في تصريحات صحافية أن حسابها حدث له اختراق، مؤكدة أنها ليس لها أي علاقة بما نشر عليه.وقالت إنها فوجئت أمس باختراق حسابها، وتقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت وإدارة "فيسبوك".وأشارت ماجدة خيرالله إلى أنها تحدثت مع أصدقائها، حتى يساعدوها في إيجاد حل لهذه المشكلة.