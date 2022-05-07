Advertisement

فنون ومشاهير

بعد انفصاله عن ياسمين صبري.. ما حقيقة خطوبة أحمد أبو هشيمة ومي عز الدين؟

Lebanon 24
07-05-2022 | 05:17
A-
A+
Doc-P-949751-637875228046643251.jpg
Doc-P-949751-637875228046643251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية تسبب فيه منشور على الحساب الشخصي للناقدة ماجدة خير الله على "فيسبوك" أعلن من خلاله عن خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة مي عز الدين، بعد ساعات من إعلان انفصال أبو هشيمة عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.
Advertisement

وجاء في المنشور: "أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين ألف مبروك يا حبيبتى، اشترطى على الأقل ٥٠٠ مليون جنيه في سنتين، لتأمين مستقبلك يا روحى، ونصيحة لأى بنت أما تتجوزى، اتجوزي اللى بيشرب قهوه وعنده عروق ومعضل".

وفي أول تعليق لها على ذلك المنشور كشفت خيرالله، في تصريحات صحافية أن حسابها حدث له اختراق، مؤكدة أنها ليس لها أي علاقة بما نشر عليه.

وقالت إنها فوجئت أمس باختراق حسابها، وتقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت وإدارة "فيسبوك".

وأشارت ماجدة خيرالله إلى أنها تحدثت مع أصدقائها، حتى يساعدوها في إيجاد حل لهذه المشكلة.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2022-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2022-05-07
06:00 | 2022-05-07
05:00 | 2022-05-07
04:00 | 2022-05-07
03:30 | 2022-05-07
02:30 | 2022-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website