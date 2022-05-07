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فنون ومشاهير

بعد انتشار شائعة وفاته.. نقابة "الممثلين" توضح: يحيى الفخراني بخير

Lebanon 24
07-05-2022 | 06:00
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أعلنت نقابة "الممثلين" على لسان النقيب الدكتور أشرف زكي عدم صحة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وأكد زكي في تصريحات صحافية أنه بخير وبصحة جيدة ولا أساس لهذه الأقاويل من الصحة.
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وكان خبر وفاة الفخراني إثر إصابته بأزمة قلبية، قد انتشر بشكل كبير وتصدر تريند محرك البحث "غوغل" خلال الساعات الماضية، ولكن زوجته الدكتورة لميس جابر نفت في تصريحات صحافية هذه الشائعات.
المصدر: لها
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