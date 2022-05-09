أول تعليق من مروان خوري بعد فسخ خِطوبته (فيديو)

علّق الفنان اللبناني الشهير مروان خوري، للمرة الأولى، على خبر فسخ خطبته من اللبنانية ندى رمال، بعد أن فاجأ جمهوره بخبر الانفصال قبل فترة قليلة من موعد الزفاف.

وفي لقاء قصير مع موقع "ET بالعربي" ردّ خوري على سؤال المذيع حول فسخ الخطبة، بأنّ حياته الشخصية مفتوحة، وأنه شخص غير مختبئ.



وتابع النجم اللبناني: "أفضّل إظهار علاقاتي في الوقت المناسب حينما أريد، إجمالاً أُفضِّل أن يبقى "هذا المطرح" لي، لأني ما زلت أؤمن بأن الفنّ هو ما يقدّمه الفنان للناس".



وفيما لو كان منزعجاً من عناوين بعض الصحف، التي عنونت خبر انفصاله عن خطيبته بـ"عودة خوري للقب أشهر عازب في الوسط الفنّي"، ردّ خوري بأن هذا الأمر لا يزعجه إطلاقاً.

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🎙"علاقاتي وقت يكون بدي أظهرها بظهرها بالوقت المناسب بس إجمالا بفضل يضل هالمطرح إلي ..لأنه مؤمن إنه الفنان هو فنه يقدمه للناس " هكذا كان تعليق #مروان_خوري بعد انتشار خبر انفصاله عن خطيبته الذي تصدر العناوين الصحافية مؤخراً… والمزيد : https://t.co/fXmIv9peMa@iMarwanKhoury pic.twitter.com/mR8KcLR4IM — ET بالعربي (@ETbilArabi) May 7, 2022



وأردف: "إجمالاً لا أرغب في الدخول بالتفاصيل الشخصية". وأردف: "إجمالاً لا أرغب في الدخول بالتفاصيل الشخصية".

وكان خوري قد حذف مؤخراً صوره مع خطيبته على حسابه بإنستغرام، بينما يستعد الثنائي لعقد حفلي زفاف من بيروت ودبي كما كان مخططاً.



وظهر خوري مع خطيبته ندى رمال -من خارج الوسط الفني- مرات عديدة العام الماضي، وغنَّى لها في بعض الحفلات، وشغل جمهوره بأخبار خِطبته، وسط ترقب كبير لحفل الزفاف الذي أُلغي فجأة.