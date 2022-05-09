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فنون ومشاهير

أول تعليق من مروان خوري بعد فسخ خِطوبته (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2022 | 05:00
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علّق الفنان اللبناني الشهير مروان خوري، للمرة الأولى، على خبر فسخ خطبته من اللبنانية ندى رمال، بعد أن فاجأ جمهوره بخبر الانفصال قبل فترة قليلة من موعد الزفاف.
 
 
وفي لقاء قصير مع موقع "ET بالعربي" ردّ خوري على سؤال المذيع حول فسخ الخطبة، بأنّ حياته الشخصية مفتوحة، وأنه شخص غير مختبئ.

وتابع النجم اللبناني: "أفضّل إظهار علاقاتي في الوقت المناسب حينما أريد، إجمالاً أُفضِّل أن يبقى "هذا المطرح" لي، لأني ما زلت أؤمن بأن الفنّ هو ما يقدّمه الفنان للناس".

وفيما لو كان منزعجاً من عناوين بعض الصحف، التي عنونت خبر انفصاله عن خطيبته بـ"عودة خوري للقب أشهر عازب في الوسط الفنّي"، ردّ خوري بأن هذا الأمر لا يزعجه إطلاقاً.
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وأردف: "إجمالاً لا أرغب في الدخول بالتفاصيل الشخصية".
 
وكان خوري قد حذف مؤخراً صوره مع خطيبته على حسابه بإنستغرام، بينما يستعد الثنائي لعقد حفلي زفاف من بيروت ودبي كما كان مخططاً.

وظهر خوري مع خطيبته ندى رمال -من خارج الوسط الفني- مرات عديدة العام الماضي، وغنَّى لها في بعض الحفلات، وشغل جمهوره بأخبار خِطبته، وسط ترقب كبير لحفل الزفاف الذي أُلغي فجأة.
 

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