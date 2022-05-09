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فنون ومشاهير
فيلا وسيارتان ومجوهرات والملايين... ما حقيقة مهر ياسمين صبري الخيالي؟
Lebanon 24
09-05-2022
|
11:00
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بعد تأكيد خبر انفصال الممثلة المصرية ياسمين صبري عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ظهرت تساؤلات حول قيمة "المؤخر" الذي حصلت عليه ياسمين بعد الطلاق.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور منسوب للمأذون الشرعي مصطفى صالح، يقول فيه إن قيمة مؤخر ياسمين تقدر بملايين الجنيهات، ويشمل مجوهرات، وشقة سكنية، وممتلكات، وإن أبو هشيمة دفع كل تلك المبالغ بينما يموت ملايين من المسلمين من الجوع.
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ونشرت العديد من المواقع الإخبارية على لسان المأذون أن التكلفة الكلية لانفصال أبو هشيمة وياسمين هي 236 مليون جنيه، حيث إن المؤخر 15 مليوناً، وكذلك فيلا في التجمّع بقيمة 77 مليوناً، وسيارتان بقيمة 12 مليوناً، ومجوهرات يبلغ سعرها 138 مليوناً، وشقة تبلغ قيمتها 54 مليوناً.
لكن على ما يبدو فإن كل ذلك هو شائعات لُفِّقت على لسان المأذون، الذي كتب منشوراً على حسابه الشخصي في فيسبوك قال فيه: "الناس اللي أخذت بوست طلاق ياسمين صبري سكرين ونشرته على مواقع صحفية باسمي، ونسبت كل الأرقام ليّا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، علشان أنا معرفش أي حاجة عن الأرقام اللي اتكتبت دي".
ومن جهتها أكدت ياسمين صبري أن أبو هشيمة كان زوجاً كريماً، وأنه كان يقدم الهدايا الثمينة لها على الدوام، لكنها قالت إنها تزوجته من دون مهر أو مؤخر.
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