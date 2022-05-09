ظهرت بـ "توب" مكشوف على البحر.. شاهدوا آخر إطلالة لنوال بري (صورة)

نشرت الإعلامية السابقة والممثلة نوال بري صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

وظهرت نوال على البحر ولفتت الأنظار بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت ملابس رياضية ووضعت فوقها "توب" مكشوف البطن.

وقد أثنى المتابعون على الصورة، وقد شبهها أحدهم بالممثلة العالمية جوليا روبرتس.

وكانت نوال شاركت مؤخرا في دور بطولي بمسلسل "والتقينا" الذي عرض في شهر رمضان المبارك على شاشة الـ mtv.