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فنون ومشاهير

بـ "هوت شورت" وبلايزر باللون البرتقالي.. كارلا حداد بإطلالة ساحرة وأحد المتابعين :"بعدك عونية؟" (صور)

Lebanon 24
09-05-2022 | 04:29
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

 

وظهرت كارلا بـ "هوت شورت" من الجينز وارتدت "توب" بيضاء وجاكيت بلايزر باللون البرتقالي.

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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)


 
 

ونسقت كارلا مع إطلالتها حذاء باللون الأخضر.

 

ونالت الصور إعجاب المتابعين، الذين أثنوا على جمال كارلا.

 

ولفت تعليق أحدهم قائلا: " يا كارلا، انت بعدك عونية؟" وذلك لارتدائها بلايزر باللون البرتقالي في الوقت الذي يعيش فيه لبنان مرحلة انتخابات نيابية.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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