بـ "هوت شورت" وبلايزر باللون البرتقالي.. كارلا حداد بإطلالة ساحرة وأحد المتابعين :"بعدك عونية؟" (صور)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت كارلا بـ "هوت شورت" من الجينز وارتدت "توب" بيضاء وجاكيت بلايزر باللون البرتقالي.

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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)





ونسقت كارلا مع إطلالتها حذاء باللون الأخضر.

ونالت الصور إعجاب المتابعين، الذين أثنوا على جمال كارلا.

ولفت تعليق أحدهم قائلا: " يا كارلا، انت بعدك عونية؟" وذلك لارتدائها بلايزر باللون البرتقالي في الوقت الذي يعيش فيه لبنان مرحلة انتخابات نيابية.