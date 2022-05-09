أول ظهور لمنة عرفة وزوجها بعد تراجعهما عن الطلاق (صورة)

في أول ظهور لهما بعد عودتهما للارتباط من جديد، نشر الفنان محمود المهدي صورة جديدة تجمعه بزوجته منة عرفة عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، ظهرت فيها منة وهي تظهر خاتم زواجها وعلق المهدي على الصورة قائلاً: "لا توجد ظروف تجعل الشخص يخلف في وعده أو لا يحارب من أجلها إلا في حالة واحدة فقط، إن كان الوعد من البداية كذبة".

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يذكر أن محمود المهدي كان قد أعلن انفصاله عن منة عرفة للمرة الثانية، مؤكدًا أن الانفصال مرتبط بوقوفه ضد الفساد، ثم بعد فترة أعلن عودته لها مرة أخرى وذلك من خلال منشور له، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه بـ"إنستغرام"، وكتب قائلاً: "الحمد لله أنا ومنة رجعنا.. ولا عزاء للحاقدين".



وكانت منة قد كشفت أن الطلاق بينها وبين زوجها محمود مهدي لم يتم رسمياً، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج "سابع سما" من تقديم راغدة شلهوب.