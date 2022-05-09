Advertisement

فنون ومشاهير

"هذا سبب انتفاخ وجهي".. عاصي الحلاني يكشف للمرة الأولى عن مرضه

Lebanon 24
09-05-2022 | 12:20
A-
A+
Doc-P-950529-637877199780678105.jpeg
Doc-P-950529-637877199780678105.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف النجم عاصي الحلاني للمرة الأولى عن معاناته لسنوات طويلة من مرض "النخر اللاوعائي" والمعروف بإسم "نكروز العظم".

وقال الحلاني في مقابلة تلفزيونية إن فترة إصابته بهذا المرض كانت من أصعب الفترات التي مر بها في حياته وذلك بسبب طول مدتها وما عانى منه من آلام. وتحدث عن متابعته العلاج في لبنان ولندن وألمانيا وفرنسا بهدف الوصول إلى علاج دائم لحالته.
Advertisement

وأضاف أنه اضطر لإجراء عملية زرع للعظم ولكنها باءت بالفشل ثم تكللت بالنجاح بعد تكرارها لمرتين.

وعن سبب استمراره بنشاطه الفني على الرغم من مرضه قال الحلاني بأنه كان ملتزماً بعدد كبير من العقود ومنها ظهوره في الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس"، ما اضطره الى اللجوء للمسكنات وحقن الكورتيزون لتخفيف آلامه.

واشار الى أن حقن الكورتيزون كانت قد تسببت في انتفاخ وجهه الذي كان شبيها بالبالون في تلك الفترة وتسبب ذلك في تعرضه للتنمر من جانب الكثيرين الذين اتهموه بالخضوع لحقن البوتوكس في منطقة الوجه والإكثار من ذلك وهو ما أحزنه وجعلته تلك الاتهامات يشعر بالقهر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:44 | 2022-05-11
16:00 | 2022-05-10
14:31 | 2022-05-10
14:00 | 2022-05-10
11:34 | 2022-05-10
11:00 | 2022-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website