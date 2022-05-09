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فنون ومشاهير
"هذا سبب انتفاخ وجهي".. عاصي الحلاني يكشف للمرة الأولى عن مرضه
Lebanon 24
09-05-2022
|
12:20
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كشف النجم عاصي الحلاني للمرة الأولى عن معاناته لسنوات طويلة من مرض "النخر اللاوعائي" والمعروف بإسم "نكروز العظم".
وقال الحلاني في مقابلة تلفزيونية إن فترة إصابته بهذا المرض كانت من أصعب الفترات التي مر بها في حياته وذلك بسبب طول مدتها وما عانى منه من آلام. وتحدث عن متابعته العلاج في لبنان ولندن وألمانيا وفرنسا بهدف الوصول إلى علاج دائم لحالته.
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وأضاف أنه اضطر لإجراء عملية زرع للعظم ولكنها باءت بالفشل ثم تكللت بالنجاح بعد تكرارها لمرتين.
وعن سبب استمراره بنشاطه الفني على الرغم من مرضه قال الحلاني بأنه كان ملتزماً بعدد كبير من العقود ومنها ظهوره في الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس"، ما اضطره الى اللجوء للمسكنات وحقن الكورتيزون لتخفيف آلامه.
واشار الى أن حقن الكورتيزون كانت قد تسببت في انتفاخ وجهه الذي كان شبيها بالبالون في تلك الفترة وتسبب ذلك في تعرضه للتنمر من جانب الكثيرين الذين اتهموه بالخضوع لحقن البوتوكس في منطقة الوجه والإكثار من ذلك وهو ما أحزنه وجعلته تلك الاتهامات يشعر بالقهر.
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