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فنون ومشاهير

انفصال تامر حسني وزوجته يعود للواجهة.. والفنان يرد

Lebanon 24
09-05-2022 | 16:00
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عادت شائعات انفصال النجم المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل إلى الواجهة من جديد، لكن صاحب "ناسيني ليه"، قرر الرد فوراً بطريقة غير مباشرة واضعاً حدا للأقاويل.
فقد نشر تامر حسني صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، معلناً دعمه لشريكة حياته على هامش افتتاحها شركتها الخاصة.
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كما كتب "مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وانتِ طيبة يا حبيبتي أنتِ وأولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح"، لينفي قطعيا ما أشيع حول طلاقهما.
جاء ذلك، بعد ساعات قليلة من تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بانفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وذلك بعد نشر أحد أصدقائها المقربين منشورا قال فيه: "مبروك الطلاق"، ليتضح لاحقاً أن المنشور على ما يبدو مفبرك.
المصدر: العربية
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