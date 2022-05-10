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فنون ومشاهير
هل يتزوّج حسام حبيب شيرين مرة أخرى؟
Lebanon 24
10-05-2022
|
05:00
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جدد والد المطرب المصري حسام حبيب، الحديث عن احتمالية زواج ابنه بالفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى.
جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها مجلة "سيدتي"، كشف فيها "حبيب" تفاصيل اللقاء الأول الذي جمع بين الزوجين السابقين عقب الانفصال، لافتاً إلى أن الصداقة فقط هي التي تجمع بين شيرين وحسام حالياً ولا يوجد ما يمنع عودتهما للحياة الزوجية من جديد.
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في السياق ذاته قال حسين حبيب، إن أول لقاء جمع شيرين عبد الوهاب مع نجله حسام وأسرته عقب الانفصال، كان في عزاء جدة حسام، وقال: "أنا سلمت على شيرين في عزاء جدة حسام حبيب في المقابر، وبيننا كل خير والعلاقة طيبة".
أضاف كذلك، أن شيرين وحسام حتى الآن لم يتزوجا رسمياً بعد، وهما الآن بمثابة صديقين فقط وتحدث بينهما مقابلات في إطار الصداقة، وأنه من المحتمل أن يعودا في الأيام المقبلة، على حد قوله.
في حين أشارت أنباء ذات صلة، إلى أن حسام حبيب كان في انتظار شيرين أمام إحدى بوابات مطار القاهرة في أثناء عودتها من الإمارات بعد إحيائها حفل عيد الفطر هناك.
وسبق أن ردَّت شيرين على خبر زواجها مرة أخرى بحسام حبيب، وقالت في بيان لها على تويتر: "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمّل من يروّجها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها، الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".
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