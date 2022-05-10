"هو فاكرها ناس ومتربية!!"... هل تعمد والد ياسمين صبري الإساءة لهيفاء وهبي بسبب أبو هشيمة؟

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أشرف صبري نشر عبر حسابه بموقع الفيسبوك صورة من التصريح المنسوب إليه، مع سكرين شوت من إيميل أرسله لأحد المواقع الالكترونية يطلب فيها حذف هذه التصريحات التي تضمنت إساءة بالغة لوهبي حيث نسب إليه قوله: هو فاكرها هيفاء لا ياسمين بنتي بنت ناس ومتربية!! نفى الطبيب أشرف صبري والد النجمة ياسمين صبري، صحة التصريح المنسوب إليه حول ملابسات طلاق ابنته من زوجها أحمد أبو هشيمة والذي يتضمن إهانة بالغة للنجمة هيفاء وهبي الزوجة السابقة لأبو هشيمة، وأكد صبري أنه لم يدل بأي تصريح عن ملابسات طلاق ابنته واشار إلى أنه علم بالخبر من مواقع التواصل الاجتماعي.أشرف صبري نشر عبر حسابه بموقع الفيسبوك صورة من التصريح المنسوب إليه، مع سكرين شوت من إيميل أرسله لأحد المواقع الالكترونية يطلب فيها حذف هذه التصريحات التي تضمنت إساءة بالغة لوهبي حيث نسب إليه قوله: هو فاكرها هيفاء لا ياسمين بنتي بنت ناس ومتربية!!

وقال اشرف صبري تعليقا على الصور: اسمحولي اتحدث عن مواقع وهمية تستغل الالام الناس لتحقيق مكاسب باختلاق الاكاذيب مثل موقع عربي نت الذي وضع عن لساني كلمات كذب بخصوص طلاق ابنتي ياسمين وقد وجهت لهم ميل علي موقعهم بتكذيب ما وضع بالموقع عن لساني او سأقوم باتخاذ الطرق القانونية لهذه الاكاذيب بما يخص هذه المحنة العائلية بطلاق ابنتي وطلبت تكذيب هذا الخبر، ومرفق الميل والاكذوبة التي وضعوها عن لساني.



وأضاف في التعليقات: بجد حاجة مستفزة انا رافض اي تعليق علي الموضوع ده ومافيش فايدة كذب برضه.