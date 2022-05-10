Advertisement

فنون ومشاهير

بضيافة جيسيكا عازار وزوجها.. اليسا تحتفل بنجاح أغنيتها (صور)

Lebanon 24
10-05-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-950723-637877770168097835.jpg
Doc-P-950723-637877770168097835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

احتفلت الفنانة إليسا مع أصدقائها المقربين بنجاح أغنيتها الجديدة مع الفنان المغربي سعد لمجرّد "من أول دقيقة"، وذلك بدعوة من المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار وزوجها محمد صوفان.

 

ونشرت اليسا صورا عبر حسابها على انستغرام للاحتفال وعلقت عليها بالقول: "توقفت عن إحصاء الأرقام الكبيرة للأغنية، لكنني لم أتوقف عن الاحتفال لها"، وذلك في إشارة منها الى نسب المشاهدة المرتفعة التي حصدتها الأغنية والتي بلغت 19 مليوناً حتّى الساعة.

 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:44 | 2022-05-11
16:00 | 2022-05-10
14:31 | 2022-05-10
14:00 | 2022-05-10
11:34 | 2022-05-10
11:00 | 2022-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website