بضيافة جيسيكا عازار وزوجها.. اليسا تحتفل بنجاح أغنيتها (صور)

احتفلت الفنانة إليسا مع أصدقائها المقربين بنجاح أغنيتها الجديدة مع الفنان المغربي سعد لمجرّد "من أول دقيقة"، وذلك بدعوة من المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار وزوجها محمد صوفان.

ونشرت اليسا صورا عبر حسابها على انستغرام للاحتفال وعلقت عليها بالقول: "توقفت عن إحصاء الأرقام الكبيرة للأغنية، لكنني لم أتوقف عن الاحتفال لها"، وذلك في إشارة منها الى نسب المشاهدة المرتفعة التي حصدتها الأغنية والتي بلغت 19 مليوناً حتّى الساعة.