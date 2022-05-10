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فنون ومشاهير

قصي خولي يبكي الجمهور بفيديو مع نادين نسيب نجيم ويعلّق: "يا عفو الله والله اشتقت"!

Lebanon 24
10-05-2022 | 04:30
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أبكى الممثل السوري قصي خولي المتابعين وذلك من خلال نشره فيديو عبر حسابه على انستغرام جمعه بالممثلة نادين نسيب نجيم تضمن مشهداً لهما من مسلسلهما الاخير "2020".

 

وظهر قصي برفقة نادين بمشهد مؤثر من الحلقة الاخيرة، أعده احد معجبيه وارفقه بأغنية حزينة للفنانة السورية اصالة.

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A post shared by Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosaikhaulii)

 

 
 

وعلق قصي على الفيديو قائلا: "يا عفو الله، شكرا على الفيديو، والله اشتقتلو لصافي ولحياة فعلا من قلبي، بدكن جزء ثاني"؟

 

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