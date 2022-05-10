قصي خولي يبكي الجمهور بفيديو مع نادين نسيب نجيم ويعلّق: "يا عفو الله والله اشتقت"!

أبكى الممثل السوري قصي خولي المتابعين وذلك من خلال نشره فيديو عبر حسابه على انستغرام جمعه بالممثلة نادين نسيب نجيم تضمن مشهداً لهما من مسلسلهما الاخير "2020".

وظهر قصي برفقة نادين بمشهد مؤثر من الحلقة الاخيرة، أعده احد معجبيه وارفقه بأغنية حزينة للفنانة السورية اصالة.

Advertisement View this post on Instagram

A post shared by Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosaikhaulii)





وعلق قصي على الفيديو قائلا: "يا عفو الله، شكرا على الفيديو، والله اشتقتلو لصافي ولحياة فعلا من قلبي، بدكن جزء ثاني"؟