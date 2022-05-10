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فنون ومشاهير

بعد فراق طويل.. لقاء مؤثر بين نجم سوري وعائلته في السويد (صور)

Lebanon 24
10-05-2022 | 04:45
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استطاع الممثل السوري جمال سليمان الاجتماع مع عدد من أفراد أسرته في السويد، بعد سنوات طويلة من الفرقة نتيجة الحرب في سوريا، وذلك على هامش تواجده في السويد لحضور فعاليات مهرجان مالمو السينمائي.

 

وشارك سليمان متابعيه على تطبيق انستغرام بصور عائلية لطيفة، وظهر في احداها برفقة شقيقه أمير سليمان وأبناء شقيقه، وعبر عن سعادته بلقاء أسرته بعد ابتعاده عنهم لسنوات، وعلق على الصورة قائلاً: "اجتماع عائلي في السويد بعد سنوات من الفرقة".

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A post shared by Jamal Soliman (@mjamalsoliman)


 

ونشر صورة أخرى وهو يلهو مع ابنة شقيقه وعلق عليها قائلاً: "أنا وماريا"، وكذلك نشر صورة له مع ابن شقيقه وعلق عليها: "أنا ومجد شيخ الشباب"، وكذلك ظهر في الصور برفقة زوجة شقيقه بعد لقائه الأسرة في السويد.

 


 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور التي نالت اعجاب الآلاف منهم وانهالت عليه التعليقات التي تمنت له دوام السعادة مع عائلته، في حين استغرب العديد من الأشخاص سبب ابتعاده لسنوات عن عائلته والأسباب التي منعته عن السفر الى الخارج والالتقاء بعائلته.

المصدر: لها
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