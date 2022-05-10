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فنون ومشاهير

بعد أزمة طلاقها.. ناقدة فنية توجه نصيحة قاسية لياسمين صبري

Lebanon 24
10-05-2022 | 11:00
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كشفت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن نصائح وجهتها إلى الفنانة ياسمين صبري بعد عودتها مرة أخرى للساحة الفنية بعد غياب عامين بسبب زواجها، وذلك بعد تعاقدها على مسلسل "الشادر" بدور فتاة شعبية.

وتوقعت الناقدة الكبيرة نجاح ياسمين؛ ولكن بشرط أن تركز على موهبتها وأخذ دروس تمثيل.
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وقالت خير الله، في تصريحات صحافية: "إن ياسمين صبري ناجحة وموهوبة ولكن عليها إنقاذ نفسها من الشائعات وألا تكون مادة إعلامية، وأن تهتم بموهبتها وتأخذ دروس تمثيل؛ وهذا لا يعني أنها ليست موهوبة، بل كبار الفنانين ظلوا يدرسون طيلة حياتهم".

وأضافت: "العديد من الفنانات مررن بما مرّت به ياسمين صبري من انفصال وشائعات، من بينهن دينا الشربيني، ولكنها تألقت في مسلسل "المشوار" الذي عرض مؤخرًا في الماراثون الرمضاني الماضي، ولم تبالِ بالشائعات، وركزت على موهبتها، مشددة على أن هذا ما يجب أن تفعله ياسمين صبري خلال الفترة المقبلة".

وكانت ياسمين صبري قد أعلنت عن تعاقدها على مسلسل "الشادر" الذي يجمعها بالمخرج سامح عبد العزيز، والفنان أشرف عبد الباقي وطارق صبري، وجاء ذلك بعد أيام من انفصالها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
المصدر: لها
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