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فنون ومشاهير

مذيعة الـ"أم تي في" الشهيرة السابقة تظهر برفقة ولديها الشابين ووالدتها... شاهدوا كيف أصبحت (صور)

Lebanon 24
10-05-2022 | 07:24
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احتفلت مقدّمة البرامج السابقة في الـ"أم تي في"، رولا صفا، بعيد الامهات الذي صادف نهار الاحد الماضي في بلدان أميركا الشماليّة. ونشرت للمناسبة فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي برفقة ولديها الشابين، ووالدتها.
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رولا صفا

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