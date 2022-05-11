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فنون ومشاهير

بعد انفصاله عن زوجته... أول ظهور لمعتصم النهار برفقة ابنته (صورة)

Lebanon 24
11-05-2022 | 05:00
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شارك النجم السوري معتصم النهار متابعيه صورة تجمعه بابنته ساندرا وذلك في أول ظهور له برفقة ابنته بعد انفصاله عن زوجته لين برنجكجي.

ونشر معتصم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة برفقة ابنته داخل مدينة الألعاب وبديا بحالة جدية وهما يمارسان ألعاب قتالية وعلّق معتصم على الصور: "لقد أمضيت إجازة ممتعة مع ساندرا".

 
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وتفاعل متابعو معتصم مع الصورة وتمنوا له ولابنته الخير والسعادة الدائمة.

وكان معتصم النهار قد انفصل عن زوجته لين برنجكجي وتحدث في وقت سابق عن موضوع انفصاله من خلاله حلوله ضيفاً على برنامج " هلا بك" وقال: "ما عندي شك بالقرار الذي اتخذته ولكن لم أكن أفضّله"، فالفنان بعض المرات يدفع ضريبة الشهرة غاليًا، وقرار الانفصال من ضرائب الشهرة التي دفعتها".

وأردف معتصم النهار في حديثه: "وصلنا لمكان متعب لي ولها، فاتخذنا القرار وقتها، لقد حاولت التوفيق بين العمل وحياتي الشخصية".

المصدر: سيدتي
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