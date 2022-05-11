من هما "بترا" و"فارس" اللذين تحدثت عنهما ماريتا الحلاني؟

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بدأت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني تجربة درامية جديدة حيث أعلنت عن ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ونشرت صوراً تجمعها بالفنان السوري إسماعيل تمر وأشارت إلى اسم المسلسل الذي يجمعهما وهو "نزيف".وقالت ماريتا في تعليقها على الصور: "بترا وفارس من كواليس تصوير مسلسل "نزيف".وتفاعل متابعو الفنانة اللبنانية مع الصور مؤكدين على انتظارهم للعمل وللتجربة التي تجمع ماريتا الحلاني مع إسماعيل تمر.