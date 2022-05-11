ميا خليفة تنشر صورة لوالدتها!

أحدثت الممثلة الإباحية السابقة ميا خليفة ضجة بعد نشرها صورة لوالدتها احتفالًا بيوم الأم الذي يُصادف في 8 أيار.

وشاركت ميا عبر حسابها على "تويتر" صورة للفنانة الأميركية سيلينا غوميز، مُرفقةً بتعليق: "عيد أم سعيد لوالدتي"؛ ما استدعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل حول حقيقة ما نشرته، وما إذا كانت هذه صورة والدتها في الحقيقة أم مجرد طريقة ساخرة للاحتفال.

Happy Mother Day to my mom pic.twitter.com/LnqJR5XPem

— Mia K. (@miakhalifa) May 8, 2022 Advertisement

وصدَّق الكثيرون أن تكون هذه الصورة هي صورة والدة ميا الحقيقية، فكتب أحدهم: "كيف بإمكانها أن تكون والدتك؟ إنها تبدو كشقيقتك".

وأضافت أخرى: "تبدو رائعة! عيد أم سعيد! كما أنها تشبه قليلًا سيلينا غوميز، أو أن سيلينا غوميز تشبه والدتك".

وكتب أحدهم متسائلًا: "قمت بالبحث عن والدة ميا خليفة، واستمتعت بفترة ظهيرة ممتعة، لكن لم أعثر على صورة هذه المرأة".

والصورة التي استخدمتها ميا خليفة هي الصورة التي نشرتها المغنية الأميركية عبر حسابها على موقع "إنستغرام" بتاريخ 20 نيسان، والتي التقطتها لحظة غروب الشمس.