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فنون ومشاهير

فقدت الكثير من وزنها.. نادين الراسي بإطلالة ساحرة بالأسود والجمهور: "شو عاملة حليانة" (صور)

Lebanon 24
11-05-2022 | 03:00
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت نادين بإطلالة ساحرة حيث ارتدت "توب" أسود مفتوح عند منطقة الصدر، واعتمدت تسريحة الشعر "الشينيون" وماكياجا ناعما.

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A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)


 
 

وقد أثنى المتابعون على الصور، مشيرين إلى انها بدت جميلة جداً وعلّق أحدهم بالقول: "شو عاملة حليانة".

 

ويبدو ان نادين فقدت الكثير من وزنها بعدما عانت في الفترة الأخيرة من وزن زائد.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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