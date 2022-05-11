فقدت الكثير من وزنها.. نادين الراسي بإطلالة ساحرة بالأسود والجمهور: "شو عاملة حليانة" (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت نادين بإطلالة ساحرة حيث ارتدت "توب" أسود مفتوح عند منطقة الصدر، واعتمدت تسريحة الشعر "الشينيون" وماكياجا ناعما.

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وقد أثنى المتابعون على الصور، مشيرين إلى انها بدت جميلة جداً وعلّق أحدهم بالقول: "شو عاملة حليانة".

ويبدو ان نادين فقدت الكثير من وزنها بعدما عانت في الفترة الأخيرة من وزن زائد.