أوزجان دينيز يتعرّض لهجوم بسبب حبيبته الايرانية

Advertisement

يبدو أن بطل "عروس إسطنبول" أوزجان دينيز الذي يستعد لحفل زفافه إلى حبيبته الإيرانية سمر دادغار، التي أعلن عن حبه لها قبل شهور عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعرض لهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا ووسائل الإعلام والصحافة التركية لسبب مفاجئ.رحلة طيرانفي حلقة برنامج الصفحة ٢ التركي، أكد التقرير الصحفي للبرنامج أن أوزجان دينيز الذي سافر قبل أيام من أجل حفل غنائي ضخم في قبرص ضمن حفلات موسم عيد الفطر المبارك، اصطحب حبيبته معه في هذه الرحلة وحجز مقعده في فئة رجال الأعمال في الطائرة بينما حجز لحبيبته في مقاعد الدرجة الاقتصادية توفيراً للمال؛ ما جعله يتعرض للانتقادات من قبل وسائل الصحافة والإعلام التركية ورواد السوشيال ميديا بمجرد نشر الخبر عبر صفحات التواصل الاجتماعي.حفل زفافأما حفل الزفاف المنتظر بين بطل "عروس إسطنبول" وحبيبته مصممة الأزياء الإيرانية سمر دادغار التي تصغره بعشرين عاماً تقريباً، فمن المنتظر أن يكون العام القادم، حيث كانت سمر قد نفت أن يكون خلال موسم الصيف الحالي.والمعروف أن أوزجان قد أعلن انفصاله عن زوجته فايزة أكتان قبل شهور، وتردد أن سبب الانفصال هو خيانته المتكررة لفايزة بعد زواج دام سنوات وأنجب منها ابنه الوحيد كوزاي الذي يعيش مع والدته فايزة أكتان حالياً.