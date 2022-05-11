نوال الزغبي تنشر صورة قديمة لها... شاهدوا كيف كانت!

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة قديمة لها عبر خاصيّة "ستوري"، عبر حسابها على "انستغرام"، من إحدي الحفلات التي أحيتها.

وعلّقت عليها قائلة: "قديمة، لكنّها ثمينة".