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فنون ومشاهير

نوال الزغبي تنشر صورة قديمة لها... شاهدوا كيف كانت!

Lebanon 24
11-05-2022 | 07:34
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نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة قديمة لها عبر خاصيّة "ستوري"، عبر حسابها على "انستغرام"، من إحدي الحفلات التي أحيتها.
 
وعلّقت عليها قائلة: "قديمة، لكنّها ثمينة".
 
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