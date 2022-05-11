فنانة شهيرة تتعرّض لازمة صحيّة... وهكذا بدت من على سرير المستشفى! (صورة)

نُقلت الفنانة شوق الهادي إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضها لازمة صحيّة مفاجئة مساء الثلاثاء.

ونشرت الهادي صورة عبر حسابها على "سناب شات"، ظهرت فيها وهي مستلقية على سرير المستشفى.