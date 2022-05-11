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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تتعرّض لازمة صحيّة... وهكذا بدت من على سرير المستشفى! (صورة)

Lebanon 24
11-05-2022 | 08:33
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نُقلت الفنانة شوق الهادي إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضها لازمة صحيّة مفاجئة مساء الثلاثاء.
 
ونشرت الهادي صورة عبر حسابها على "سناب شات"، ظهرت فيها وهي مستلقية على سرير المستشفى.
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المصدر: فوشيا
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شوق الهادي

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