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فنون ومشاهير

عاصي الحلاني: أتمنى على الشباب حمل الميكروفون وليس السلاح... وهذا ما قاله عن إبنته ماريتا

Lebanon 24
11-05-2022 | 08:54
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قال الفنان عاصي الحلاني عن ابنته ماريتا إنها "موهوبة ومثابرة جداً" ونصحها أن تبقى كما هي لناحية اختياراتها.


وتمنى الحلاني في حديثٍ لـ"العربية" على جيل الشباب أن يحمل الميكروفون ويغني بدلا من حمل السلاح والسكين ، وحث الشباب على التسلح بالعلم والثقافة والوعي والمعرفة.
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وكشف الحلاني أن سعادته الحقيقية حين يكون مع عائلته الصغيرة وبين جمهوره الوفي الذي واكبه منذ البداية حتى اليوم، مضيفاً أنه يشعر بالراحة حين يراهم سعداء.

واعتبر أن الجائزة الأهم هي محبة ودعم الجمهور له، وقال إنه سعيد بالجائزة التي حصدها مؤخراً من وزارة الثقافة في لبنان وجاءت بالتزامن مع ذكرى مئوية لبنان الكبير فكان لها طعم مختلف بالنسبة له.

وذكر الحلاني أن تجربته في برنامج "ذا فويس" من أهم التجارب لأنها قرّبته أكثر من الناس وهو يعتز بها ويعتبرها محطة مهمة في حياته.
 
 
المصدر: العربية
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