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فنون ومشاهير

موسيقى ابراهيم معلوف عنوان للفرح والسعادة في “El Mundo”

Lebanon 24
11-05-2022 | 13:13
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بعد أسبوع على حفله الموسيقي الضخم والمبهر في باريس، أطلق الموسيقي العالمي اللبناني ابراهيم معلوف معزوفته الجديدة "El Mundo” من ألبومه السادس عشر “Capacity To Love” والذي سيُصدره في تشرين الثاني المقبل ٢٠٢٢.
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معلوف تفوق من جديد في تقديم موسيقى البوق الشرقية عبر تقنيات عالية فقدم هذه المرة معزوفته “El Mundo” في فيديو كليب من فكرته وتنفيذه وإخراج الثنائي الفرنسي Ady & Matt بمشاركة المغنية البرازيلية Flavia Coelho، وال DJ العالمي Tony Romera، وكانت اطلالة في الكليب للممثلة Marie Ange Casta شقيقة النجمة الفرنسية Laëtitia Casta، كما أطل في الكليب نجم الرقص العالمي Salif Geye.
 


ابراهيم معلوف وعبر فيديو كليب El Mundo اطلق عملاً موسيقيًا يجعلنا نتقن فن السعادة والفرح عبر مزج ثقافات موسيقية لاتينية وشرقية اعتاد معلوف على تقديمها بشكلٍ مبتكر، تأخذ المشاهد والمتلقي في رحلة صيف يضج بالألوان والنغمات فمع موسيقى معلوف لا مفر دائمًا من البحث عن السعادة والوصول اليها…

معلوف يطل من جديد مع آلة البوق الشرقية في لبنان في ٢٢ من أيار كضيف في الحفل الخيري "ليلة أمل" مع المؤلف الموسيقي أسامى الرحباني والفنانة هبة طوجي زوجة معلوف…
 

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