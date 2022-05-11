موسيقى ابراهيم معلوف عنوان للفرح والسعادة في “El Mundo”

بعد أسبوع على حفله الموسيقي الضخم والمبهر في باريس، أطلق الموسيقي العالمي اللبناني ابراهيم معلوف معزوفته الجديدة "El Mundo” من ألبومه السادس عشر “Capacity To Love” والذي سيُصدره في تشرين الثاني المقبل ٢٠٢٢.

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معلوف تفوق من جديد في تقديم موسيقى البوق الشرقية عبر تقنيات عالية فقدم هذه المرة معزوفته “El Mundo” في فيديو كليب من فكرته وتنفيذه وإخراج الثنائي الفرنسي Ady & Matt بمشاركة المغنية البرازيلية Flavia Coelho، وال DJ العالمي Tony Romera، وكانت اطلالة في الكليب للممثلة Marie Ange Casta شقيقة النجمة الفرنسية Laëtitia Casta، كما أطل في الكليب نجم الرقص العالمي Salif Geye. معلوف تفوق من جديد في تقديم موسيقى البوق الشرقية عبر تقنيات عالية فقدم هذه المرة معزوفته “El Mundo” في فيديو كليب من فكرته وتنفيذه وإخراج الثنائي الفرنسي Ady & Matt بمشاركة المغنية البرازيلية Flavia Coelho، وال DJ العالمي Tony Romera، وكانت اطلالة في الكليب للممثلة Marie Ange Casta شقيقة النجمة الفرنسية Laëtitia Casta، كما أطل في الكليب نجم الرقص العالمي Salif Geye.