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فنون ومشاهير

لا نهاية للحب والدعم بين فائق حسن وأصالة... هذه آخر فصوله

Lebanon 24
12-05-2022 | 05:00
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وجه الشاعر الغنائي فائق حسن رسالة حب وغزل لزوجته النجمة السورية أصالة ليهنئها على نفاذ تذاكر حفلها المقبل في الكويت.

 
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نشر حسن صورة ليعلن بها نفاذ تذاكر حفل أصالة المقبل في دولة الكويت وتشاركها فيه الغناء رحمة رياض، المقرر إقامتها في الجمعة 13 مايو الجاري، وعلق عليها كاتبا: "اجمل الامنيات انت استميحك عشقا اقبل يديك واجعل منك تعويذة تحميني من لهفتي ياروعة العطايا وفرحة الشفاء من الوحدة ياطعم المودة ورائحة الرضا اغرس في ارضك الاف الابتهالات لاتقرب بك اليك سبحان الذي ابدعك من رحيق الجمال واضفى عليك رذاذ السؤدد لتكوني اصالة معنى وحقيقة".

 
 
 
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