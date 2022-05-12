ظهر وهو يمشي بصعوبة.. مُجدداً صحة كاظم الساهر تُثير قلق الجمهور ماذا حصل معه؟ (فيديو)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو متداول للفنان العراقي كاظم الساهر، ظهر من خلاله وهو يصعد الدَرَج بصعوبة، من كواليس حفله الذي الذي أقيم بتاريخ 7 أيار في الرياض بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر.

وأثار مقطع الفيديو المتداول للساهر ، قلق الجمهور، وسرعان ما تساءل الكثير من المتابعين عن حالته الصحية، كونه ظهر وهو يمشي بصعوبة أثناء تحريك قدمه اليسرى.

وتداول الجمهور فيديو آخر يوثق تعرض قدم الساهر للإصابة، قبل مغادرته لمسرح أبو بكر سالم في الرياض، حيث أمسك الفنان العراقي قدمه بشكل غير مباشر بعد انتهاء الحفل.

وتبين أن الساهر قد كشف في حفله الذي أقيم في لوس أنجلس، بتاريخ 12 آذار الماضي ، عن إصابته بكسر في قدمه، وقال: "سامحوني أنا عندي رجل مكسورة ومش قادر أتحرك كتير.. وواقف بالعافية".

القيصر كاظم الساهر يكشف عن كسر في رجله ويعتذر من جمهوره عن عدم الوقوف لمدة طويلة#كاظم_الساهر pic.twitter.com/CNnqysbhtG

وكشف متابع حضر حفل الفنان العراقي في الرياض، أن الساهر رفض صعود جمهوره على المسرح بسبب تعرض قدمه للكسر، وكتب تغريدة على بوستر الحفل الرسمي على "تويتر":" رجله كانت مكسورة وقال محدش يطلع لاني واقف بالعافية".

وقبلها تداول الجمهور صورا للفنان كاظم الساهر وهو يغني على كرسي، في حفلته بولاية هيوستن الأميركية، وبعدما بدأ الساهر في تقديم أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل واضح، شعر الفنان العراقي بدوار، مما جعله يطلب كرسيا ويستكمل الحفل وهو يغني جالسًا عليه.