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فنون ومشاهير

انجي خوري تُثير ضجة بتصريحاتها.. سترتدي الحجاب وتتوب في حال تزوجها هذا الفنان!

Lebanon 24
12-05-2022 | 02:30
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نشر حساب "قاضي المشاهير" فيديو عبر تطبيق انستغرام ظهرت فيه المُثيرة للجدل انجي خوري السورية وهي تعلن انه إذا تزوجها الفنان المعتزل ادهم نابلسي سترتدي الحجاب وتتوب.

 

وقالت انجي في الفيديو: "إذا أدهم نابلسي بيتزوجني بلبس حجاب و نقاب وبتوب و مابدي التلفون، يقبرني ما اجملو .. بيقولوا إذا الشيخ اتزوج وحدة لبسها مفتوح وتابت بيدخل الجنة ... ما بدك تدخل الجنة .. !! بليز اتزوجني".

 

واثار الفيديو ضجة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا انجي، واعتبر البعض انها ثملة والبعض الآخر أشار إلى وجود مشاكل نفسية لديها

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المصدر: "رصد" لبنان 24
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