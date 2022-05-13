Advertisement

فنون ومشاهير

بعد انفصاله عن ندى رمال قبل أيام من زواجهما.. مروان خوري يعود للطرب

Lebanon 24
13-05-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-951843-637880492956165135.jpg
Doc-P-951843-637880492956165135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إعلان خبر انفصاله عن خطيبته ندى رمال قبل أيام من زواجهما، يعود النجم مروان خوري إلى الساحة الفنية بأكثر من مشروع. 

موسم الطرب 
ويواصل مروان خوري تحضيرات الموسم الرابع من برنامجه الغنائي الشهير (طرب) مع مروان خوري بعد نجاح مواسمه الأولى، حيث يستضيف فيها نجوم الغناء في الوطن العربي ليقدم مع كل واحد منهم فقرات غنائية مشتركة خلال الحلقة.
Advertisement

وعلمت نواعم أن هذا الموسم سيضم نجوم الغناء من جيل مختلف، من كبار النجوم كميادة الحناوي التي أنهت تسجيل حلقتها ضمن البرنامج قبل أيام.

مشاريع إليسا
على صعيد آخر، من المقرر أن يضع مروان خوري لمساته النهائية على مشاريعه الغنائية الجديدة مع ملكة الإحساس إليسا خلال الفترة القادمة تمهيداً لطرحها، وستجمعهما ثلاثة أعمال غنائية جديدة في ألبومها المنتظر.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:30 | 2022-05-13
16:00 | 2022-05-13
11:00 | 2022-05-13
10:45 | 2022-05-13
09:08 | 2022-05-13
08:34 | 2022-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website