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فنون ومشاهير
بعد انفصاله عن ندى رمال قبل أيام من زواجهما.. مروان خوري يعود للطرب
Lebanon 24
13-05-2022
|
14:00
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بعد إعلان خبر انفصاله عن خطيبته ندى رمال قبل أيام من زواجهما، يعود النجم مروان خوري إلى الساحة الفنية بأكثر من مشروع.
موسم الطرب
ويواصل مروان خوري تحضيرات الموسم الرابع من برنامجه الغنائي الشهير (طرب) مع مروان خوري بعد نجاح مواسمه الأولى، حيث يستضيف فيها نجوم الغناء في الوطن العربي ليقدم مع كل واحد منهم فقرات غنائية مشتركة خلال الحلقة.
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وعلمت نواعم أن هذا الموسم سيضم نجوم الغناء من جيل مختلف، من كبار النجوم كميادة الحناوي التي أنهت تسجيل حلقتها ضمن البرنامج قبل أيام.
مشاريع إليسا
على صعيد آخر، من المقرر أن يضع مروان خوري لمساته النهائية على مشاريعه الغنائية الجديدة مع ملكة الإحساس إليسا خلال الفترة القادمة تمهيداً لطرحها، وستجمعهما ثلاثة أعمال غنائية جديدة في ألبومها المنتظر.
المصدر: نواعم
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