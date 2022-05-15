Advertisement

فنون ومشاهير

من جديد الجمهور قلق على صحة عادل إمام.. وابنة فنان شهير تكشف الحقيقة (صورة)

Lebanon 24
15-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-952258-637881809779612704.jpg
Doc-P-952258-637881809779612704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت هند سعيد صالح ابنة الفنان المصري الراحل سعيد صالح، على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" منشوراً كشفت من خلاله عن سعادتها البالغة بمكالمة الزعيم عادل إمام لها دون مناسبة ليطمئن عليها.

 

ونشرت هند صورة جمعت والدها الفنان الراحل سعيد صالح والزعيم عادل إمام من فيلمهما "سلام يا صاحبي" وعلقت عليها قائلة: "من أحلى المكالمات اللي جات لي في حياتي، فجأة.. ومن غير مناسبة، مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت إن بابا اللي بيكلمني والله، الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك".

Advertisement

 
 

وطمأن منشور ابنة سعيد صالح الجمهور على صحة الزعيم عادل إمام وأكدت أنه بخير وصحة جيدة، بعد انتشار شائعات كثيرة خلال الفترات السابقة عن تدهور حالته الصحية، وكذلك شائعات عن وفاته.

 

وكانت شائعات كثيرة قد خرجت منذ أشهر وتحديداً في شباط الماضي، تزعم وفاة عادل إمام، لكن المنتج عصام إمام شقيق الزعيم، أعرب عن استيائه من نشر تلك الشائعات، معقبًا: "الراجل كويس، مش ممكن يا جماعة كده لو فيه حاجة مش هنخبي، مش عارف أقول إيه تاني، وهو حاليًا بيقرأ الأعمال الموجودة عنده".

 

واستكمل: "لا أتصور إن فيه ناس كده، علشان يبقوا تريند والتريند يبقى فلوس، ولو الفلوس على حساب حياة الناس، فاتمتعوا بيها وشوفوا إيه النتيجة".

 

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2022-05-15
13:13 | 2022-05-15
12:50 | 2022-05-15
11:07 | 2022-05-15
11:00 | 2022-05-15
08:45 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website