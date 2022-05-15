من جديد الجمهور قلق على صحة عادل إمام.. وابنة فنان شهير تكشف الحقيقة (صورة)

نشرت هند سعيد صالح ابنة الفنان المصري الراحل سعيد صالح، على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" منشوراً كشفت من خلاله عن سعادتها البالغة بمكالمة الزعيم عادل إمام لها دون مناسبة ليطمئن عليها.

ونشرت هند صورة جمعت والدها الفنان الراحل سعيد صالح والزعيم عادل إمام من فيلمهما "سلام يا صاحبي" وعلقت عليها قائلة: "من أحلى المكالمات اللي جات لي في حياتي، فجأة.. ومن غير مناسبة، مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت إن بابا اللي بيكلمني والله، الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك".

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وطمأن منشور ابنة سعيد صالح الجمهور على صحة الزعيم عادل إمام وأكدت أنه بخير وصحة جيدة، بعد انتشار شائعات كثيرة خلال الفترات السابقة عن تدهور حالته الصحية، وكذلك شائعات عن وفاته.

وكانت شائعات كثيرة قد خرجت منذ أشهر وتحديداً في شباط الماضي، تزعم وفاة عادل إمام، لكن المنتج عصام إمام شقيق الزعيم، أعرب عن استيائه من نشر تلك الشائعات، معقبًا: "الراجل كويس، مش ممكن يا جماعة كده لو فيه حاجة مش هنخبي، مش عارف أقول إيه تاني، وهو حاليًا بيقرأ الأعمال الموجودة عنده".

واستكمل: "لا أتصور إن فيه ناس كده، علشان يبقوا تريند والتريند يبقى فلوس، ولو الفلوس على حساب حياة الناس، فاتمتعوا بيها وشوفوا إيه النتيجة".