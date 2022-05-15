فنانة عربية شهيرة تُفاجئ الجمهور بظهورها من على سرير المستشفى.. وهذا وضعها (صور)

أصيب جمهور الفنانة المصرية أنغام بصدمة بعد إصابتها بحادث أسفر عن نقلها إلى المستشفى.

ونشرت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، صورة لها من داخل المستشفى عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها الشخصي على "انستغرام" وعلقت عليها قائلة: "ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات.. ربنا يقومك بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا".

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كما نشر نجلها عبد الرحمن صورة تجمعه بها وهي بالمستشفى وكتب عليها: "تقومي بالسلامة إن شاء الله يا ست المعلمين".

وتظهر أنغام في الصورة وهي على سرير داخل المستشفى وترتدي ملابس العمليات، وتحمل ذراعها، مما يشير إلى أن هناك إصابة بذراعها.