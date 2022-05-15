Advertisement

فنون ومشاهير

في اليوم الانتخابي.. رسائل من نجوم لبنان إلى المواطنين (صور)

Lebanon 24
15-05-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-952462-637882169069276858.jpg
Doc-P-952462-637882169069276858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب الفنان راغب علامة تعليقًا غاضبًا على حسابه الرسمي على تويتر بمناسبة الانتخابات النيابية.

 

وفي تعيلقه كتب راغب انه لا يعتقد ان اللوائح الجديدة هي أفضل من السابقة.

وجاء في تغريدته: "المنافسة في الانتخابات اللبنانية هي بين السيء والاسوأ. الكذب والنفاق".

 

من جهتها، وجهت الفنانة هيفا وهبي رسالة للبنانيين عبر حسابها الخاص على تويتر من وحي الانتخابات النيابية.

 

وكتبت هيفا في تغريدتها: "التصويت بالانتخابات النيابية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن لبناني. بكرا صوتوا بصناديق الاقتراع للبنان الجديد... صوتوا ضد الفساد! "

 

Advertisement
 

الفنانة امل حجازي غردت من جهتها على تويتر لتذكر اللبنانيين بكل الصعوبات التي مروا بها خلال السنوات الماضية.

 

وتوجهت امل في تغريدتها إلى اولئك الذين سيعيدون انتخاب الأشخاص نفسهم الموجودون في السلطة الحالية، فكتبت: "كل انسان رح يرجع ينتخب الحرامية والمجرمين برقبتو كل انسان مرض وما لقى دوا جاع وما لقى رغيف وما ينسى انو الله رقيب عليه وسيحاسب على خيارو".

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2022-05-15
13:13 | 2022-05-15
12:50 | 2022-05-15
11:07 | 2022-05-15
11:00 | 2022-05-15
08:45 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website