في اليوم الانتخابي.. رسائل من نجوم لبنان إلى المواطنين (صور)

كتب الفنان راغب علامة تعليقًا غاضبًا على حسابه الرسمي على تويتر بمناسبة الانتخابات النيابية.

وفي تعيلقه كتب راغب انه لا يعتقد ان اللوائح الجديدة هي أفضل من السابقة.

وجاء في تغريدته: "المنافسة في الانتخابات اللبنانية هي بين السيء والاسوأ. الكذب والنفاق".

من جهتها، وجهت الفنانة هيفا وهبي رسالة للبنانيين عبر حسابها الخاص على تويتر من وحي الانتخابات النيابية.

وكتبت هيفا في تغريدتها: "التصويت بالانتخابات النيابية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن لبناني. بكرا صوتوا بصناديق الاقتراع للبنان الجديد... صوتوا ضد الفساد! "

التصويت بالانتخابات النيابية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن لبناني. بكرا صوتوا بصناديق الاقتراع للبنان الجديد... صوتوا ضد الفساد!#انتخابات_لبنان_2022 #لبنان #lebanonelections2022 #Lebanon — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 14, 2022 Advertisement

الفنانة امل حجازي غردت من جهتها على تويتر لتذكر اللبنانيين بكل الصعوبات التي مروا بها خلال السنوات الماضية.

وتوجهت امل في تغريدتها إلى اولئك الذين سيعيدون انتخاب الأشخاص نفسهم الموجودون في السلطة الحالية، فكتبت: "كل انسان رح يرجع ينتخب الحرامية والمجرمين برقبتو كل انسان مرض وما لقى دوا جاع وما لقى رغيف وما ينسى انو الله رقيب عليه وسيحاسب على خيارو".