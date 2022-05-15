بالصورة: ماجدة الرومي تدلي بصوتها.. لمن انتخبت؟

أدلت الفنانة ماجدة الرومي بصوتها في الانتخابات النيابية 2022 التي تجرى حالياً.

ونشرت ماجدة عبر صفحتها الخاصة على تويتر صورة لها من داخل مركز الإقتراع بعد الإدلاء بصوتها، وعلقت عليها: "ماجدة الرومي تنتخب، لبنان".