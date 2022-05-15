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فنون ومشاهير

بالصورة: ماجدة الرومي تدلي بصوتها.. لمن انتخبت؟

Lebanon 24
15-05-2022 | 06:22
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أدلت الفنانة ماجدة الرومي بصوتها في الانتخابات النيابية 2022 التي تجرى حالياً.

 

ونشرت ماجدة عبر صفحتها الخاصة على تويتر صورة لها من داخل مركز الإقتراع بعد الإدلاء بصوتها، وعلقت عليها: "ماجدة الرومي تنتخب، لبنان".

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