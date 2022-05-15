21
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد غياب طويل.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت
Lebanon 24
15-05-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد رحلة سفر، عادت النجمة جوانا ملاح إلى بيروت حيث دخلت الاستديو لتصوير فيديو كليب "إنت عود" بفكرة هادئة، لا تخلو من الرومانسية تناسب شخصيتها وأجواء الاغنية، ستعلن عن تفاصيلها لاحقاً.
وكان من المتوقع أن تطلق جوانا الفيديو كليب خلال عيد الفطر السعيد، لكن جوانا قررت جوانا تأجيل طرح الفيديو كليب إلى وقت لاحق، لتكون على الشاشات وقناتها الخاصة عبر اليوتيوب.
Advertisement
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية
Lebanon 24
الصناديق أقفلت... اليكم نسب الاقتراع الأولية غير الرسمية
08:50 | 2022-05-15
15/05/2022 08:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجآت تسونامية"
Lebanon 24
"مفاجآت تسونامية"
01:45 | 2022-05-15
15/05/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في كل لبنان على مدار الساعة.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في كل لبنان على مدار الساعة.. إليكم آخر الأرقام
04:30 | 2022-05-15
15/05/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دائرة انتخابيّة تتخطّى كل دوائر لبنان بنسبة الاقتراع.. من هي؟
Lebanon 24
دائرة انتخابيّة تتخطّى كل دوائر لبنان بنسبة الاقتراع.. من هي؟
07:33 | 2022-05-15
15/05/2022 07:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تزوجت من رجل الاعمال الشهير... أين أدلت جيسيكا عازار بصوتها؟ (صور)
Lebanon 24
بعدما تزوجت من رجل الاعمال الشهير... أين أدلت جيسيكا عازار بصوتها؟ (صور)
08:45 | 2022-05-15
15/05/2022 08:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:00 | 2022-05-15
نفاذ المجموعة الأولى من دمية الملكة اليزابيث.. هذا سعرها (صورة)
13:13 | 2022-05-15
وفاة فنان شهير عن عمر ناهز 71 عاما... وهذه لمحة عن مسيرته الطويلة (صور)
12:50 | 2022-05-15
الياس حنكش وزوجته وصيفة ملكة الجمال من مركز الاقتراع برفقة اطفالهما.. وتعليق لافت منها (صور)
11:07 | 2022-05-15
اليسا تدلي بصوتها في مسقط رأسها.. هكذا استقبلها اهالي "الدير" (فيديو)
11:00 | 2022-05-15
فنانة عربية شهيرة تُفاجئ الجمهور بظهورها من على سرير المستشفى.. وهذا وضعها (صور)
08:45 | 2022-05-15
بعدما تزوجت من رجل الاعمال الشهير... أين أدلت جيسيكا عازار بصوتها؟ (صور)
فيديو
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
15/05/2022 23:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
05:00 | 2022-05-15
15/05/2022 23:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-13
15/05/2022 23:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact