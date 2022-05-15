بعد غياب طويل.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت

بعد رحلة سفر، عادت النجمة جوانا ملاح إلى بيروت حيث دخلت الاستديو لتصوير فيديو كليب "إنت عود" بفكرة هادئة، لا تخلو من الرومانسية تناسب شخصيتها وأجواء الاغنية، ستعلن عن تفاصيلها لاحقاً.



وكان من المتوقع أن تطلق جوانا الفيديو كليب خلال عيد الفطر السعيد، لكن جوانا قررت جوانا تأجيل طرح الفيديو كليب إلى وقت لاحق، لتكون على الشاشات وقناتها الخاصة عبر اليوتيوب.

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