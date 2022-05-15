Advertisement

فنون ومشاهير

بعد غياب طويل.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت

Lebanon 24
15-05-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-952513-637882228172016794.jpg
Doc-P-952513-637882228172016794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد رحلة سفر، عادت النجمة جوانا ملاح إلى بيروت حيث دخلت الاستديو لتصوير فيديو كليب "إنت عود" بفكرة هادئة، لا تخلو من الرومانسية تناسب شخصيتها وأجواء الاغنية، ستعلن عن تفاصيلها لاحقاً.
 
وكان من المتوقع أن تطلق جوانا الفيديو كليب خلال عيد الفطر السعيد، لكن جوانا قررت جوانا تأجيل طرح الفيديو كليب إلى وقت لاحق، لتكون على الشاشات وقناتها الخاصة عبر اليوتيوب.
 
Advertisement

 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:00 | 2022-05-15
13:13 | 2022-05-15
12:50 | 2022-05-15
11:07 | 2022-05-15
11:00 | 2022-05-15
08:45 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website