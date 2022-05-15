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فنون ومشاهير
نفاذ المجموعة الأولى من دمية الملكة اليزابيث.. هذا سعرها (صورة)
Lebanon 24
15-05-2022
|
15:00
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في خطوة غير مسبوقة، أعلنت شركة Mattel المنتجة لدمية باربي الجديدة التي تم نحتها لتشبه وجه ملكة بريطانيا بشكل خاص لكي تكون في الاحتفالات الخاصة باليوبيل البلاتيني لتولي إليزابيث الثانية للعرش، عن نفاذ الكمية التي تم تجهيزها من اللحظة الأولى لطرحها.
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وأكدت في بيان أنه نفذ جميع المخزون من الدمية الشبيهة بالملكة بعد وقت قصير من طرحها للبيع، والدمية يقدر ثمنها بـ 95 جنيه إسترليني، مشيرين الى أنه هناك إقبال كبير عليها لكونها تذكار مهم بالإضافة لنحتها لتشبه وجه الملكة والملابس والاكسسوارات.
ولفتت شركة ماتيل أنها بصدد طرح المزيد من الدمية خلال الفترة القادمة وتحديداً قبل الاحتفالات التي سوف تقام في الشهر القادم.
وتم تجهير الدمية بعناية وهي ترتدي ثوباً باللون العاجي مع اكسسوارات باللون الازرق على شكل أوسمة، وتضع عقداً مميزاً يشبه الى حدّ كبير مجوهرات الملكة مع أقراط بتصميم متدل أنيق، وأسوارة، وجاءت تسريحة الشعر هي نفسها التي تظهر فيها الملكة منذ سنوات.
المصدر: لها
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