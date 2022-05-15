اليسا تدلي بصوتها في مسقط رأسها.. هكذا استقبلها اهالي "الدير" (فيديو)

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وأضافت: "على كل واحد منكم أن يقترع ويقوم بهذا الواجب الوطني اليوم بعد عامين شهدنا فيهما الظلم والفقر والإجرام والوقاحة! وانشالله بالليل بتكون خاتمة أحزاننا". غرّدت الفنانة إليسا في حسابها عبر "تويتر" أثناء توجهها للادلاء بصوتها في مسقط رأسها في دير الاحمر، قائلة: "متوجّهة إلى ضيعتي دير الأحمر كي أقوم بواجبي الانتخابي. وصوتي أكيد سيكون إلى أنطوان حبشي في وجه السلاح والفساد! أهلي ومنطقتي لديهم حق والحق ما بيموت لو قد ما حاولوا".وأضافت: "على كل واحد منكم أن يقترع ويقوم بهذا الواجب الوطني اليوم بعد عامين شهدنا فيهما الظلم والفقر والإجرام والوقاحة! وانشالله بالليل بتكون خاتمة أحزاننا".

أنا طالعة على ضيعتي دير الأحمر قوم بواجبي الانتخابي وصوتي أكيد #أنطوان_حبشي بوج السلاح والفساد! أهلي ومنطقتي عندن حق والحق ما بيموت لو قد ما حاولوا!@antoinebhabchi — Elissa (@elissakh) May 15, 2022

واستقبل اهالي دير الاحمر اليسا بحفاوة.

وقبل ساعات قليلة من اقفال صناديق الاقتراع، كتبت اليسا عبر حسابها: "يللي ما انتخب شو ناطر؟. مبسوط بالوضع متل ما هوي؟. منو تعبان وما عصّب كل هالسنين؟

ما عندو رأي يعطيه من اللي صاير؟. ليش الاستسلام بهالطريقة وشو بيفيد النق والشكوى إذا اليوم ما عملنا واجبنا؟".