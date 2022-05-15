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فنون ومشاهير

وفاة فنان شهير عن عمر ناهز 71 عاما... وهذه لمحة عن مسيرته الطويلة (صور)

Lebanon 24
15-05-2022 | 13:13
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توفي الفنان السوري، ناصر وردياني، فجر اليوم الأحد، عن عمر ناهز 71 عاما.

ونعت وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين السوريين، عبر صفحة كل منهما الرسمية في "فيسبوك" الراحل، كما نعاه نجله محمد وردياني عبر موقع التواصل الاجتماعي هذا.
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وناصر وردياني من مواليد مدينة حلب، انضم إلى نقابة الفناين السوريين في 1987، له 4 أولاد، وهو شقيق الممثل الراحل رياض وردياني، الذي توفي في كندا عام 2017.

شارك ناصر وردياني في العديد من العروض المسرحية والمسلسلات الإذاعية عام 1968، بينما بدأ في العمل على المسلسلات التلفزيونية في تسعينيات القرن الماضي، إذ كان أولها مسلسلا "نهاية رجل شجاع" و"صهيل الألم"، اللذان عرضا عام 1994.

وكان للمثل دور "المختار أبو سليم" في مسلسل "كوم الحجر" عام 2007، ودور "أبو جهل" في مسلسل "خالد بن الوليد" عام 2006، كما كانت آخر أعماله مسلسل "حرملك" بجزأيه الأول والثاني في عامي 2019 و 2020.
 
وفاة الفنان السوري ناصر وردياني
 
وفاة الفنان السوري ناصر وردياني
المصدر: روسيا اليوم
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