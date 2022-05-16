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فنون ومشاهير

فيديو مؤثر يجتاح مواقع التواصل... فنان تركي شهير يبكي خلال غنائه مع ابنته على الهواء!

Lebanon 24
16-05-2022 | 05:00
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تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان التركي المعروف إبراهيم تاتليس، وهو جالس على كرسي وقد بدأ في الغناء مع ابنته ديلان، واحدة من اشهر أغانيه.

تاتليس غنى مع ابنته ديلان أغنيته الشهيرة "ARAMAM"، في أحد اللقاءات التلفزيونية التي جمعتهما سوياً، وقد ظهر المطرب التركي وهو سعيد بأداء ابنته لأغنيته الشهيرة "ARAMAM" المعروفة عربياً بـ"لن أتصل".
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ومن اللفتات الجيدة في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع هو إصرار المطربة والابنة ديلان على أن يشاركها والدها المطرب التركي الشهير الغناء لكل الأغنية وسط تشجيع كبير من الحضور في الاستديو.

ديلان صممت على أن يشاركها والدها الغناء رغم رفضه في البداية نظراً للحالة الصحية التي يمر بها والتي تمنعه من الأداء بشكل طبيعي.
 
لكن ومع إصرار الابنة والمطربة ديلان، شارك إبراهيم تاتليس الغناء مع نجلته وسط تشجيع الفرقة الموسيقية وانبهارها بأدائه الثابت الذي ما زال يحتفظ برونقه وقوته رغم وعكته الصحية وكبر سنه وتوقفه عن الغناء لفترة كبيرة، وانتهت الوصلة الغنائية بوصلة بكاء بينه وبين ابنته تأثراً بالتفاعل.
 
جدير بالذكر أن المطرب التركي قد ظهر جالساً على كرسي دون القدرة على الحركة وقد كان يعاني من رعشة بسيطة في يده؛ وذلك بسبب إصابته بالشلل إثر تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2011، حيث سبق أن أصيب برصاص حي في مؤخرة رأسه وكانت حالته في منتهى الخطورة، وحاول الأطباء على مدار شهور الإبقاء على حالته الصحية بشكل يجعله يعيش حياته بشكل طبيعي حتى وإن تأثرت بعض الشيء، ونتج عن تلك المحاولات إصابة الجانب الأيسر من جسده بالشلل.

كذلك فإن إبراهيم تاتليس، أحد أشهر المطربين الأتراك، في فترة الثمانينات، وحقق نجاحات عديدة، لكنه تعرض للاغتيال 3 مرات بسبب عمله في الاستثمارات.
 
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